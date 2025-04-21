Учения Балтфлота, Пасха и победа «Локомотива»: 12 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

На Балтике в учениях участвовало 20 боевых кораблей, Великий пост завершился празднованием Пасхи, а волейболистки «Локомотива» вернулись из Казани с победой — о чём ещё писал «Клопс» в выходные.
1. До 20 боевых кораблей развернулись на Балтике вблизи калининградского побережья для отработки защиты морских коммуникаций и гражданских судов. Моряки тренировались отражать атаки беспилотников, безэкипажных катеров и подводных лодок. В манёврах участвовали около 5 тысяч военнослужащих, около десяти самолётов и вертолётов, всего порядка 100 единиц боевой и специальной техники.
2. В Калининградской области создали боевой армейский резерв «БАРС 39». В него вошли состоящие в запасе и контрактники. Первые участники проходят подготовку на полигоне Хмелёвка.
3. В субботу, 19 апреля, волейболистки калининградского «Локомотива» в третий раз в своей истории стали чемпионками России по волейболу. В пятом матче финала наша команда обыграла «Динамо-Ак Барс».
4. Больше сотни калининградских болельщиков встречали в Храброво волейболисток «Локомотива» после триумфального финала в Казани. Фанаты ждали девушек возле зоны прилёта и на улице. Спортсменки фотографировались с болельщиками и раздавали автографы.
5. В воскресенье, 20 апреля, православные отмечали Пасху. Накануне в калининградских храмах прошло освящение снеди. Традиционно прихожане принесли куличи и крашеные яйца.
6. В Светлогорске установили фигурку нового Светлоёжика. Девочка в берете по имени Акварелька поселилась на набережной озера в парке творчества «Муза». Светлоёжик увлекается рисованием и мечтает попасть на выставку, получить признание. Рядом установлен крошечный мольберт.
7. Звезда улицы Чайковского, калининградский кот Саймон нашёл семью после почти трёх месяцев в клинике, куда попал бездомный рыжий красавец. Неделю назад врачи сделали очередные анализы, результаты всех порадовали. Основное лечение завершено, один из препаратов можно давать уже амбулаторно. Сейчас Саймон осваивается у новой хозяйки Нины.
8. В Калининграде на площади Победы заметили пару, занимавшуюся любовью на глазах прохожих, в том числе детей. Предположительно, действие пары попадает под ст. 20.1 КоАП РФ («Хулиганство»). Как прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД, проводится проверка. Личности нарушителей устанавливаются.
9. В Калининграде 17-летнего парня заключили под стражу до 3 июня по обвинению в соучастии в вымогательстве денег у подростка. Четверо рэкетиров объединились в конце 2024 года.
11. В воскресенье, 20 апреля, на трассе Калининград — Нестеров легковушка перевернулась и улетела в кювет. По данным ГАИ, в аварии участвовало пять транспортных средств. Пострадали два человека.
12. В Кении лев загрыз 14-летнюю девочку неподалёку от национального парка столицы. Тело обнаружили в протекающей рядом реке Мбагати. Поиски хищника продолжаются.