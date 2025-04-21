Учения Балтфлота, Пасха и победа «Локомотива»: 12 событий, которые калининградцы обсуждали в выходные

1. До 20 боевых кораблей развернулись на Балтике вблизи калининградского побережья для отработки защиты морских коммуникаций и гражданских судов. Моряки тренировались отражать атаки беспилотников, безэкипажных катеров и подводных лодок. В манёврах участвовали около 5 тысяч военнослужащих, около десяти самолётов и вертолётов, всего порядка 100 единиц боевой и специальной техники.