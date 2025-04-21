Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы

Акция «Библионочь» пройдет в Москве с 26 на 27 апреля под девизом «Страницы Победы». В библиотеках и культурных центрах города проведут более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Проект объединит порядка 400 культурных площадок — почти вдвое больше, чем в прошлый раз. В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы», — приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.
Традиционно ночь откроет детская программа «Библиосумерки». В библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина ребят приглашают на постановку театра теней «Василий Теркин» по одноименному произведению Александра Твардовского.
В библиотеке № 128 — культурном центре М. А. Шолохова пройдет семейный поэтический вечер. Гости смогут послушать произведения молодых авторов и лирику классиков. Также можно будет выступить в формате открытого микрофона.
Во многих учреждениях в «Библионочь» состоятся общегородские патриотические флешмобы «Письма Победы» и «Час памяти». В рамках первого мероприятия посетителям расскажут о фронтовых письмах и предложат написать послания для ветеранов и героев СВО.
На другом флешмобе можно будет описать или нарисовать историю своей семьи, связанную с периодом ВОВ. В дальнейшем работы возьмут за основу изданий «Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе».
В программе для взрослых в культурном центре «Москвич» ожидается лекция о жизни и творчестве писателя Константина Симонова. В библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева на сцену выйдут солисты проекта «Молодая опера России», а в библиотеке № 19 имени Ф. М. Достоевского пройдут литературные чтения.
Кроме того, в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой гостям покажут поэтический спектакль, в основу сюжета которого легли фронтовые стихи участников Великой Отечественной войны.
Вместе с тем с 28 апреля по 10 мая в честь 80-летия Победы в Москве пройдет исторический диктант. В него войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет акцентировано на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев. Организатором диктанта является патриотический проект «Город героев Москва».