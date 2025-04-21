Акцию «Библионочь» в Москве посвятят юбилею Победы

Вместе с тем с 28 апреля по 10 мая в честь 80-летия Победы в Москве пройдет исторический диктант. В него войдет 20 вопросов по таким категориям, как личности, даты, культура и события. Внимание в них будет акцентировано на самых значимых эпизодах ВОВ и подвигах героев. Организатором диктанта является патриотический проект «Город героев Москва».