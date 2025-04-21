Белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором

Физическая активность с оглядкой на возраст — лучшая профилактика старения, в том числе и психических нарушений в пожилом возрасте. Об этом доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич сказала в интервью порталу 24health.by.
Медик отметила, что в отдыхе на пенсии у телевизора ничего хорошего нет. А согласно проведенному недавно в Беларуси исследованию, более 50% пенсионеров регулярно смотрят телевизор. А свободное время посвящают огороду, саду, подсобному хозяйству тоже примерно половина опрошенных (здесь подробнее).
«В результате мы получаем следующую картинку: прожигающий жизнь перед телевизором пенсионер, который социально не активен. На этом фоне прогрессирует остеопороз, артериальная гипертензия, он тучнеет, появляются другие проблемы со здоровьем. И опять-таки страдает психическая сфера», — подчеркнула Людмила Жилевич.
Людмила Жилевич назвала саркопеническое ожирение одним из факторов риска заболеваемости и смертности людей старше 65 лет.
Саркопеническое ожирение — это снижение мышечной массы и силы (саркопения), возникающее одновременно с увеличением процента жировой ткани более 25% от общего веса тела у мужчин, более 35% — у женщин. Заболевание в основном наблюдается у пожилых.
«Утрата силы мышц может являться одной из причин увядания организма. Уменьшение мышечной массы приводит к ухудшению гликемического контроля, к повышению секреции инсулина и инсулинорезистентности», — подчеркнула Людмила Жилевич.
Кстати, белорусский врач назвала возраст начала старческой астении, когда пенсионеры теряют силу (об этом подробнее здесь), а еще сказала о старении с малой вероятностью болезней (все подробности здесь).
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