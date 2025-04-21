Белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором

Медик отметила, что в отдыхе на пенсии у телевизора ничего хорошего нет. А согласно проведенному недавно в Беларуси исследованию, более 50% пенсионеров регулярно смотрят телевизор. А свободное время посвящают огороду, саду, подсобному хозяйству тоже примерно половина опрошенных (здесь подробнее).