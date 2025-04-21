Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И лают, и кусают: Следком России заинтересовался агрессивными бродячими собаками в Партизанске

Бастрыкин поручил доложить о мерах по отлову бродячих собак в Партизанске.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль результаты проверки информации о том, что в Партизанске не принимаются меры по отлову собак. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

Информация о бродячих собаках, обитающих на детской площадке рядом с жилыми домами, недавно появилась в средствах массовой информации. Встревоженные жители жаловались на то, что им страшно гулять с детьми на улице, поскольку животные ведут себя агрессивно. В СУ СК России также отметили, что, судя по сообщениям в СМИ, обращения горожан в администрацию результатов не принесли.

Проверкой этого факта занялись сотрудники СУ СК России по Приморскому краю, а ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП» писала, что стая агрессивных бродячих псов захватила детскую площадку в Партизанске.