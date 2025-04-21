И лают, и кусают: Следком России заинтересовался агрессивными бродячими собаками в Партизанске

Информация о бродячих собаках, обитающих на детской площадке рядом с жилыми домами, недавно появилась в средствах массовой информации. Встревоженные жители жаловались на то, что им страшно гулять с детьми на улице, поскольку животные ведут себя агрессивно. В СУ СК России также отметили, что, судя по сообщениям в СМИ, обращения горожан в администрацию результатов не принесли.