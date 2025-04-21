Алкоголь не будут продавать из-за последних звонков в школах Самары 24 мая

Также их введут в Тольятти, Отрадном и Чапаевске, Безенчукском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Тоже будут действовать в эти дни с 8:00 до 23:00, говорится в распоряжениях председателя регионального Кабмина Михаила Смирнова.