Алкоголь не будут продавать из-за последних звонков в школах Самары 24 мая

Ограничения растянутся с 8:00 до 23:00. Документы разместили на сайте областного правительства.
В документе сказано, что в Самаре алкоголь не будут продавать из-за окончания учебы (24 мая) и праздничных мероприятий (28 июня). Меры не затронут работу общепита.
Также их введут в Тольятти, Отрадном и Чапаевске, Безенчукском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Тоже будут действовать в эти дни с 8:00 до 23:00, говорится в распоряжениях председателя регионального Кабмина Михаила Смирнова.
Продажу спиртного ограничат и в День Победы в центре Самары.
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