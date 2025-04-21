Центральные улицы Екатеринбурга призвали освободить от самокатов ради туристов

«Электросамокаты создают проблемы как рядовым жителям города, так и туристам. Со стороны гостей города неоднократно поступали жалобы на неудобства из-за средств мобильности. По моему мнению, необходимо решать проблему по примеру Санкт-Петербурга. Это лучшее решение — убрать самокаты из центральной части города. Это будет разумно и обоснованно», — отметил Мальцев.
В последнее время власти Екатеринбурга уделяют большое внимание развитию туризма. В частности, руководитель муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик говорила, что администрация приступила к обновлению стратегии развития туризма. «Теперь мы рассматриваем туризм как продвижение города. Туризм может стать лучшим способом демонстрации города как комфортного для учебы и образования. К 2030 году турпоток должен быть повышен до 2,5 млн в год», — сообщила ранее Белик.
Напомним, в прошлом году уже было ДТП с участием самокатчиков и туристки. Тогда двое молодых людей на СИМ сбили 78-летнюю туристку из Санкт-Петербурга. Вместо запланированной недели женщине пришлось провести в Екатеринбурге месяц. Медики поставили женщине диагноз «чрезвертельный перелом бедра». Для восстановления опорно-двигательной функции потребовалось срочно провести операцию с установкой гамма-штифтов.