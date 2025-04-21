Центральные улицы Екатеринбурга призвали освободить от самокатов ради туристов

В последнее время власти Екатеринбурга уделяют большое внимание развитию туризма. В частности, руководитель муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик говорила, что администрация приступила к обновлению стратегии развития туризма. «Теперь мы рассматриваем туризм как продвижение города. Туризм может стать лучшим способом демонстрации города как комфортного для учебы и образования. К 2030 году турпоток должен быть повышен до 2,5 млн в год», — сообщила ранее Белик.