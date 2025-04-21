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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с безобразной дорогой в Воронежской области

Автомобили спецслужб не могут проехать по улице Дачной в селе Архангельское.

Источник: Комсомольская правда

Житель Аннинского района обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину по вопросу ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в селе Архангельское. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, проехать по улице Дачной крайне сложно из-за многочисленных ям. Мало того, что местные жители в непогоду не могут проехать, так еще и машины спецслужб не в состоянии добраться до нужного дома. Все попытки решить проблему местные власти игнорируют более десяти лет.

В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка.

— Председатель СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — подытожили в ведомстве.