Бастрыкин взял на контроль ситуацию с безобразной дорогой в Воронежской области

По предварительным данным, проехать по улице Дачной крайне сложно из-за многочисленных ям. Мало того, что местные жители в непогоду не могут проехать, так еще и машины спецслужб не в состоянии добраться до нужного дома. Все попытки решить проблему местные власти игнорируют более десяти лет.