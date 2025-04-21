В Омск с большим опозданием доставят благодатный огонь особым рейсом

Специальное авиасообщение было организовано для безопасной транспортировки неугасимой лампады. Святыня станет доступна верующим уже сегодня во время вечернего богослужения. Торжественное мероприятие пройдет под руководством митрополита Дионисия. Начало вечерней службы запланировано на 16:00 в стенах Успенского собора, где каждый желающий сможет получить частицу благодатного огня.