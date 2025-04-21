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В Омск с большим опозданием доставят благодатный огонь особым рейсом

Начало вечерней службы запланировано на 16:00.

Источник: Аргументы и факты

Благодатный огонь наконец-то достигнет Омска, несмотря на возникшие задержки. Сегодня в телеграм-канале Успенского кафедрального собора появилось официальное подтверждение доставки благодатного огня в Омск.

Специальное авиасообщение было организовано для безопасной транспортировки неугасимой лампады. Святыня станет доступна верующим уже сегодня во время вечернего богослужения. Торжественное мероприятие пройдет под руководством митрополита Дионисия. Начало вечерней службы запланировано на 16:00 в стенах Успенского собора, где каждый желающий сможет получить частицу благодатного огня.