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Мингорисполком объявил о создании новых парков и скверов в центре и на окраинах

Власти сказали, где в Минске обустроят новые парки и скверы.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме сказали о создании новых парков и скверов в центре и на окраинах белорусской столицы, пишет БелТА.

Так, по словам главы комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, в рамках проекта «Минская смена» были предложены варианты благоустройства города. Так, студенты минских вузов озвучили несколько инициатив по формированию общественных пространств и зеленых зон в столице, которые обсуждались в конце 2024-го и планируют реализовать в 2025-м, в Год благоустройства.

Чиновник также сказал, что одной из выбранных локаций станет зона в границах улиц Максима Танка — Тимирязева — Кальварийской. Мало ухоженная зеленая зона станет сквером, открытие которого приурочат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Студенческие наброски дорабатываются, готовится проектное решение, определен заказчик, уже выделено финансирование, — прокомментировал Гутько.

Еще рассматривается создание парка на юго-западе Минска: на проспекте Дзержинского — между улицами Льва Сапеги и Алибегова. А в Каменной Горке уже возводится четвертая очередь парка Уго Чавеса. Акцент проектировщиками сделан на спортивную составляющую будущей рекреационной зоны. В проектный план заложено обустройство велодорожек, воркаут-площадки, зоны для роллеров.

— Эти проекты — ключевые общественные пространства, которые мы планируем создать в столице в этом году, — констатировал представитель Мингорисполкома.

А еще мы писали, что иностранцы чаще всего приезжают в Беларусь за медуслугами по гинекологии и хирургии.

Тем временем синоптики предупредили белорусов о ночных заморозках в конце апреля: «Ожидаются морозы до −5».