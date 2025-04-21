Мингорисполком объявил о создании новых парков и скверов в центре и на окраинах

Так, по словам главы комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, в рамках проекта «Минская смена» были предложены варианты благоустройства города. Так, студенты минских вузов озвучили несколько инициатив по формированию общественных пространств и зеленых зон в столице, которые обсуждались в конце 2024-го и планируют реализовать в 2025-м, в Год благоустройства.