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Глава Башкирии анонсировал начало ремонта парка имени Ленина

В Уфе 12 мая на ремонт закроют парк имени Ленина.
Источник: Комсомольская правда

12 мая в Уфе начнется реконструкция парка имени Ленина. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о закрытии общественного пространства для посетителей на оперативном совещании правительства региона.

— В Уфе таких запущенных парков нет больше. Мы приняли решение, я официально это объявляю, в этом году начинаем ремонт, — сказал Радий Хабиров. — Постараемся быстро делать, но ремонт может растянуться на два года. Мы будем полностью оцеплять и закрывать парк. Там придется вскрывать многие коммуникации.

В рамках работ будет заменен устаревший асфальт и обновлены инженерные сети, что значительно улучшит инфраструктуру зеленой зоны. Также в планах установка камер видеонаблюдения и дополнительного освещения, высадка новых деревьев, установка детских площадок и ремонт фонтанов.

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