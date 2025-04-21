Глава Башкирии анонсировал начало ремонта парка имени Ленина

12 мая в Уфе начнется реконструкция парка имени Ленина. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о закрытии общественного пространства для посетителей на оперативном совещании правительства региона.
— В Уфе таких запущенных парков нет больше. Мы приняли решение, я официально это объявляю, в этом году начинаем ремонт, — сказал Радий Хабиров. — Постараемся быстро делать, но ремонт может растянуться на два года. Мы будем полностью оцеплять и закрывать парк. Там придется вскрывать многие коммуникации.
В рамках работ будет заменен устаревший асфальт и обновлены инженерные сети, что значительно улучшит инфраструктуру зеленой зоны. Также в планах установка камер видеонаблюдения и дополнительного освещения, высадка новых деревьев, установка детских площадок и ремонт фонтанов.
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