Глава Башкирии анонсировал начало ремонта парка имени Ленина

— В Уфе таких запущенных парков нет больше. Мы приняли решение, я официально это объявляю, в этом году начинаем ремонт, — сказал Радий Хабиров. — Постараемся быстро делать, но ремонт может растянуться на два года. Мы будем полностью оцеплять и закрывать парк. Там придется вскрывать многие коммуникации.