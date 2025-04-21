На территории Калининградского зоопарка заметили белок

В Калининградском зоопарке на дереве заметили белку. Животные поселились в зеленом массиве учреждения в центре города или же просто заглянула, чтобы использовать зоопарк как дополнительные кормовые угодья. О белочке рассказала в телеграм-канале Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка.
«Последний раз я видела диких белок в зоопарке лет десять назад. А накануне утром, около семи утра, одна из рыжих красоток была замечена гуляющей около вольеров белоплечих орланов и арктического волка», — написала директор.
Отмечается, что именно для того, чтобы поддерживать такое биоразнообразие в зоопарке не везде косят траву, ставят различные домики, чтобы поддерживать насекомых и птиц в условиях урбанизации.