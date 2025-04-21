Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина пополнилась

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина пополнилась новыми цитатами президента, в том числе про «Орешник», передает корреспондент РИА Новости.
Тематический мерч можно приобрести в универмаге национального центра «Россия».
В частности, теперь посетители могут купить вещи с цитатами: «Баллистическая ракета “Орешник” является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».
По словам сотрудницы магазины, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про «Орешник», а также те, в которых упоминается Россия.
Помимо этого, в коллекции также ранние знаменитые высказывания российского президента: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».