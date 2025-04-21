В Калининском районе Новосибирска без света остались более 200 домов

Согласно информации, опубликованной на муниципальном интернет-портале «Мой Новосибирск», временные неудобства затронули дома, расположенные на улице Новоуральской, Подлесной (включая Подлесный переулок), Хвойной, а также несколько переулков, относящихся к улице Магистральной (с седьмого по одиннадцатый).