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В Калининском районе Новосибирска без света остались более 200 домов

Приводим полный список улиц.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 21 апреля жители ряда улиц в Калининском районе Новосибирска столкнулись с отключением электроэнергии.

Согласно информации, опубликованной на муниципальном интернет-портале «Мой Новосибирск», временные неудобства затронули дома, расположенные на улице Новоуральской, Подлесной (включая Подлесный переулок), Хвойной, а также несколько переулков, относящихся к улице Магистральной (с седьмого по одиннадцатый).

Интерактивная карта на портале свидетельствует о том, что данная проблема коснулась как минимум 209 построек. Уточняется, что большая часть из пострадавших объектов приходится на сектор индивидуальной жилой застройки. Официальной причиной произошедшего названы запланированные ремонтные работы на сетях электроснабжения.