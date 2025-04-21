Спортдир «КС» Пименов высказался о переговорах по Зиньковскому со «Спартаком»

Антон Зиньковский перебрался из «Спартака» в «Крылья Советов» в феврале этого года во время зимних сборов. Речь идет об аренде до конца чемпионата. Ранее выступал за волжан с 2019-го по 2022 год. Также был в «Чертаново», дублях «Зенита» и «Кубани».