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Спортдир «КС» Пименов высказался о переговорах по Зиньковскому со «Спартаком»

Более предметный разговор с москвичами стоит ожидать после окончания нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

Более предметный разговор с москвичами стоит ожидать после окончания нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

Антон Зиньковский перебрался из «Спартака» в «Крылья Советов» в феврале этого года во время зимних сборов. Речь идет об аренде до конца чемпионата. Ранее выступал за волжан с 2019-го по 2022 год. Также был в «Чертаново», дублях «Зенита» и «Кубани».

В нынешнем розыгрыше РПЛ в составе самарцев не отметился какими-либо результативными действиями. Всего провел 470 минут на поле.

«Со “Спартаком” высказали свое пожелание. Дождемся окончания сезона и дальше будем разговаривать. Может, Антон сам не захочет. Говорил же, что хочет в столичном клубе остаться. Понимаю его желание. Все может пойти по-разному», — приводит слова спортдира «Крылышек» Руслана Пименова Metaratings.ru.

Недавно форвард волжан Иван Сергеев высказался о возможном переходе в топовую команду летом.

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