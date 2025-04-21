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При прыжке в лифте сработает система ловителей. ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах

ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах.

Источник: Комсомольская правда

Минское городское жилищное хозяйство разъяснило, почему нельзя прыгать даже в современном лифте.

«Кабина не сорвется с тросов и не рухнет в шахту», — подчеркнули специалисты.

Но современный лифт оснащен системой ловителей, которая отвечает за безопасность пассажиров в аварийных ситуациях.

«Система улавливает изменение давления на пол, срабатывают ловители — устройства снаружи кабины, которые при малейшем нештатном увеличении скорости “ловят” лифт и прочно удерживают его на любой высоте», — подчеркнули в ЖКХ и особо отметили, что сейчас многие процессы контролирует компьютер и любое изменение скорости движения лифта (даже за счет давления при прыжке) воспринимается системой как угроза безопасности.

Кстати, директор ЖКХ сказал, должны ли белорусы платить за замену лифта, а только в Минске в 2025 году поменяют на новые 239 лифтов (здесь подробности).

Мы писали, что белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором (все подробности здесь).

А между тем, в Беларуси озвучили, как получить льготную путевку в санаторий в 2025: время ожидания, документы, частичная оплата, бесплатная путевка, дешевые месяцы, рейтинг санаториев (здесь все подробности).