При прыжке в лифте сработает система ловителей. ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах

«Система улавливает изменение давления на пол, срабатывают ловители — устройства снаружи кабины, которые при малейшем нештатном увеличении скорости “ловят” лифт и прочно удерживают его на любой высоте», — подчеркнули в ЖКХ и особо отметили, что сейчас многие процессы контролирует компьютер и любое изменение скорости движения лифта (даже за счет давления при прыжке) воспринимается системой как угроза безопасности.