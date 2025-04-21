При прыжке в лифте сработает система ловителей. ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах

Минское городское жилищное хозяйство разъяснило, почему нельзя прыгать даже в современном лифте.
«Кабина не сорвется с тросов и не рухнет в шахту», — подчеркнули специалисты.
Но современный лифт оснащен системой ловителей, которая отвечает за безопасность пассажиров в аварийных ситуациях.
«Система улавливает изменение давления на пол, срабатывают ловители — устройства снаружи кабины, которые при малейшем нештатном увеличении скорости “ловят” лифт и прочно удерживают его на любой высоте», — подчеркнули в ЖКХ и особо отметили, что сейчас многие процессы контролирует компьютер и любое изменение скорости движения лифта (даже за счет давления при прыжке) воспринимается системой как угроза безопасности.
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