Режим повышенной готовности вводят в Приморье из-за мусорного коллапса

Ранее прокуратура занялась допустившими мусорный кризис чиновниками из Надеждинского района: на центральной площади Вольно-Надеждинского с Думой, районной администрацией и железнодорожной станцией, а также на территории возле Дома культуры в Тавричанке выросли горы мусора и загрязнилась система ливневой канализации. Здание администрации Тавричанки также исписали неприличными граффити, но чиновников это не беспокоило. Должностных лиц, ответственных за порядок и чистоту, уже вызвали в прокуратуру.