Режим повышенной готовности вводят в Приморье из-за мусорного коллапса

В telegram-канале городских новостей появились фотографии, сделанные, как утверждается автором, во дворе дома № 9 по улице Красноармейской. В непосредственной близости находятся: городская администрация, представительства «Единой России» и КПРФ, отдел полиции, прокуратура и… санэпидстанция (ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»).
Свалка разрастается на санкционированной площадке накопления бытового мусора, там даже виднеется сетчатый контейнер для раздельного сбора отходов, но мусор копится так долго, что площадка стала похожа на нелегальный мусорный полигон.
Мэр Вячеслав Квон уже признал, что в городе наблюдаются перебои с вывозом крупногабаритного мусора. Из-за подрядных организаций, которые своевременно не успевают вывозить отходы, нарушаются санитарные нормы на контейнерных площадках. В связи со сложившейся ситуацией невыполнения перевозчиком своих обязательств по вывозу мусора в Артёме введен режим функционирования «повышенная готовность». Решается вопрос о создании муниципального учреждения по обращению с твердыми коммунальными отходами, что позволит муниципалитету напрямую контролировать вывоз мусора.
Ранее прокуратура занялась допустившими мусорный кризис чиновниками из Надеждинского района: на центральной площади Вольно-Надеждинского с Думой, районной администрацией и железнодорожной станцией, а также на территории возле Дома культуры в Тавричанке выросли горы мусора и загрязнилась система ливневой канализации. Здание администрации Тавричанки также исписали неприличными граффити, но чиновников это не беспокоило. Должностных лиц, ответственных за порядок и чистоту, уже вызвали в прокуратуру.
Во Владивостоке свалки до зданий краевого правительства и мэрии пока не добрались, но они уже захватывают популярные места отдыха — центральные улицы и некоторые пляжи. Прокуратура регулярно указывает представителям мэрии на некачественную работу, но пока в связи с подпорными стенами и лестницами, уползающими подальше от изначальной оси вместе с грунтом.