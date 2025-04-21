«Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города». Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля, в понедельник, во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, заявил, что нужно прекратить бездумную стройку жилья в Беларуси, пишет БелТА.
Лукашенко акцентировал внимание на том, что на домокомплекты Министерства лесного хозяйства имеется большой спрос, который следует удовлетворять.
— Надо больше, спрос есть, — заметил глава государства.
Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил по поводу разумной ценовой политики, чтобы людей не отказались от данной продукции. Президент Беларуси, говоря про жилищную политику в целом, заявил, что нужно строить жилье там, где на это есть запрос со стороны предприятий, работодателей, то есть под заказ.
— Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города, — подчеркнул глава государства.
Ранее глава Палаты представителей Сергеенко сказал, где нужно строить жилье в Беларуси.
Тем временем появился график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.
Кроме того, ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.