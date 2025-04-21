«Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города». Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси

Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил по поводу разумной ценовой политики, чтобы людей не отказались от данной продукции. Президент Беларуси, говоря про жилищную политику в целом, заявил, что нужно строить жилье там, где на это есть запрос со стороны предприятий, работодателей, то есть под заказ.