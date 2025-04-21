В Омской области на неделе пройдут плановые отключения теле- и радиовещания

Согласно официальной информации, в понедельник, 21 апреля, с 1:00 до 10:00 трансляция будет временно недоступна в Омске, Таре и Черлаке. На следующий день, 22 апреля, сигнал пропадёт в селе Неверовка Таврического района в период с 11:00 до 17:00. В среду, 23 апреля, перебои ожидаются в Русской Поляне, а также в Черлаке, где с 9:00 до 18:00 на три дня приостановится трансляция радиоканала «Радио России».