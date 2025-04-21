В Омской области на неделе пройдут плановые отключения теле- и радиовещания

Перебои связаны с проведением профилактических работ на объектах телерадиосети.
Согласно официальной информации, в понедельник, 21 апреля, с 1:00 до 10:00 трансляция будет временно недоступна в Омске, Таре и Черлаке. На следующий день, 22 апреля, сигнал пропадёт в селе Неверовка Таврического района в период с 11:00 до 17:00. В среду, 23 апреля, перебои ожидаются в Русской Поляне, а также в Черлаке, где с 9:00 до 18:00 на три дня приостановится трансляция радиоканала «Радио России».
В четверг, 24 апреля, отключение эфира запланировано в Павлоградке с 9:00 до 15:00. Завершатся профилактические мероприятия в пятницу, 25 апреля: в Больших Уках с 12:00 до 16:00 возможны перебои в передаче сигнала первых десяти цифровых телеканалов.
О сроках и местах отключений предупредили заранее, чтобы жители региона могли скорректировать свои планы.