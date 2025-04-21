Нижегородский педиатр обнаружил боррелиоз у 3-летнего ребенка

Историю в телеграмм-канале «Бокал прессека» рассказал Алексей Никонов.
Родители заметили на теле малыша странную родинку, которой не было ранее. В больнице оказалось, что это боррелиозный клещ, его извлекли. Через 5 дней на месте укуса начало образовывать красное кругообразное пятно, место укуса начало сильно болеть.
«Высыпание в месте укуса — это мигрирующая кольцевидная эритема, а увеличенный лимфоузел — сигнал о том, что боррелии уже распространяются по организму», — отмечает Никонов.
Врач напоминает, что срок лечения боррелиоза без осложнений — 30 дней. По истечению месяца процесс распространения боррелий может хронизироваться.
Ранее мы писали о том, что почти 200 нижегородцев пострадали от укусов клещей за 4 месяца.