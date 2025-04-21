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Нижегородский педиатр обнаружил боррелиоз у 3-летнего ребенка

Педиатр из Нижнего Новгорода обнаружил у трехлетнего ребенка редкое клещевое заболевание, на лечение которого есть всего месяц с момента заражения.

Источник: РИА "Новости"

Историю в телеграмм-канале «Бокал прессека» рассказал Алексей Никонов.

Родители заметили на теле малыша странную родинку, которой не было ранее. В больнице оказалось, что это боррелиозный клещ, его извлекли. Через 5 дней на месте укуса начало образовывать красное кругообразное пятно, место укуса начало сильно болеть.

«Высыпание в месте укуса — это мигрирующая кольцевидная эритема, а увеличенный лимфоузел — сигнал о том, что боррелии уже распространяются по организму», — отмечает Никонов.

Врач напоминает, что срок лечения боррелиоза без осложнений — 30 дней. По истечению месяца процесс распространения боррелий может хронизироваться.

Ранее мы писали о том, что почти 200 нижегородцев пострадали от укусов клещей за 4 месяца.