Нижегородцам объяснили, почему отключать отопление пока рано

«Источники тепла сейчас работают на минимально возможных параметрах. Однако сильно убавить тепло не получится — в отопительный сезон котлы греют воду и для контура отопления и для контура горячего водоснабжения. Температура ГВС по нормативам не может быть ниже 60 градусов», — уточнили в администрации.