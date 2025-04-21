Нижегородцам объяснили, почему отключать отопление пока рано

Завершать отопительный сезон в Нижнем Новгороде сейчас преждевременно. Погода весной отличается резкими температурными колебаниями и на смену летнему теплу может прийти похолодание, сообщили в мэрии при ответе на сообщения граждан в социальной сети.
«Отключите отопление. Жара стоит. Не у всех людей есть возможность перекрыть радиаторы», — обратилась нижегородка Дарья С.
В мэрии напомнили, что решение о завершении отопительного периода принимает администрация города с учётом прогноза погоды и при соблюдении норматива — выше +8 градусов в течение 5 суток подряд.
«Источники тепла сейчас работают на минимально возможных параметрах. Однако сильно убавить тепло не получится — в отопительный сезон котлы греют воду и для контура отопления и для контура горячего водоснабжения. Температура ГВС по нормативам не может быть ниже 60 градусов», — уточнили в администрации.
Жителям посоветовали обратиться в домуправляющую компанию для регулировки поступающего в дом тепла, а на батареях в квартире установить терморегуляторы.
Кстати, согласно информации с сервиса «Яндекс. Погода», похолодание с дождями придет в Нижний Новгород уже к концу недели. Дневная температура опустится до +6 градусов, к ночи похолодает до +1.
Ранее мы сообщали, что отопительный сезон завершится в Павловском округе 22 апреля.