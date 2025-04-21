Назад в СССР: как блогер Саймон Уилсон ночевал в раритетном поезде из Бухареста в Кишинёв и назвал его «худшим» ночным поездом Молдовы

Британский влогер миллионик Саймон Уилсон отправился на молдавском поезде из Бухареста в Кишинёв и снял об этом целую серию, которую озаглавил «Ночевка в худшем спальном поезде Молдовы» («Overnight on Moldova’s Worst Sleeper Train», пишет locals.
К слову сказать, серии про ночные поезда у Саймона Уилсона уже были, и среди них была про худший европейский поезд «I Tried The Worst Sleeper Train in Europe».
Блогер отметил суровость некоторых работников поезда и пассажиров из Молдовы.
Первым в поезде Саймон встретил англичанина из родного Уэльса, затем норвега, американца, родом из Молдовы, и группу испанцев, работающих на железной дороге, целью которых была именно поездка на этом раритетном поезде, родом из 70-х.
Англичанин рассказал Саймону, что он давно мечтал прокатиться на этом поезде, аутентичность которого уникальна. Саймон не понял в чём уникальность этого опыта, на что получил ответ, что в Европе не сохранилось ни одного такого поезда, который бы ни был переделан, здесь же всё в точности как и было 50 лет назад. Особо впечатлила туристов смена колёсных пар на границе.
Часть ночи влогер провёл в вагоне-ресторане, где угощал пивом всех, кто туда заходил. Заключительные слова серии были о том, что если вы ночью хотите поспать, вам этот ночной поезд точно не подойдёт.
Саймон Уилсон (Simon Wilson) — это популярный британский видеоблогер и путешественник, известный своими экстремальными бюджетными путешествиями и необычными челленджами, которые он документирует на своём YouTube-канале.
Он обрёл популярность благодаря своим путешествиям без денег — например, он отправлялся в Нью-Йорк без копейки и добирался до центра города, находя бесплатное жильё и еду.
Саймон проходил на VIP-мероприятия — однажды он пробрался на Оскар, Супербоул и другие масштабные ивенты, притворившись журналистом.
Он известен своими челленджами в разных странах — от жизни в самом дорогом отеле мира до ночёвок в самых необычных местах (даже в заброшенных зданиях).
Видео Саймона набирают миллионы просмотров, и он считается одним из самых интересных тревел-креаторов в нише «бюджетные путешествия».