Назад в СССР: как блогер Саймон Уилсон ночевал в раритетном поезде из Бухареста в Кишинёв и назвал его «худшим» ночным поездом Молдовы

Англичанин рассказал Саймону, что он давно мечтал прокатиться на этом поезде, аутентичность которого уникальна. Саймон не понял в чём уникальность этого опыта, на что получил ответ, что в Европе не сохранилось ни одного такого поезда, который бы ни был переделан, здесь же всё в точности как и было 50 лет назад. Особо впечатлила туристов смена колёсных пар на границе.