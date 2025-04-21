Детские выплаты в Нижегородской области будут переведены досрочно

Как сообщила пресс-служба регионального отделения СФР, это решение принято в связи с длительными майскими праздниками.
Поскольку 3 мая — выходной день, семьи получат детские пособия 30 апреля. В этот день нижегородцы смогут получить единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплату при рождении первого ребёнка до 3 лет, а также пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего срочную службу.
Ежемесячная выплата из материнского капитала будет произведена 5 мая по установленному графику. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено на банковские карты 7 мая.
Отмечается, что доставка через «Почту России» начнётся 2 мая в соответствии с графиком почтовых отделений.