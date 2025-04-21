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Учреждение Сызрани закупает ноутбуки за 105 тыс. рублей хотя есть в разы дешевле

О том, что муниципальное предприятие «Культурно-досуговый комплекс» приобретает откровенно слабые ноутбуки по несоразмерной стоимости сообщает телеграм-канал «Самараномика».

О том, что муниципальное предприятие «Культурно-досуговый комплекс» приобретает откровенно слабые ноутбуки по несоразмерной стоимости сообщает телеграм-канал «Самараномика».

По этим сведениям, 18 апреля на сайте госзакупок был опубликован тендер на поставку ноутбуков за 635 940 рублей. В роли клиента выступает бюджетное учреждение Сызрани. А значит закупки планируется произвести за казенные деньги.

Муниципалы собираются приобрести шесть ноутбуков по удивительной цене — 105 990 тысяч рублей за штуку. Но удивляет даже не цена, а сами устройства: скромный дисплей с разрешением Full HD и низкой частотой обновления вкупе с обычной встроенной графикой и SSD-накопителем на один терабайт памяти.

За такие деньги в любом самарском магазине техники можно позволить себе ноутбук с продвинутым QHD-дисплеем, высокой частотой экрана и мощной видеокартой, или вообзе выбрать престижный MacBook Air 2024 года.

А нижняя планка стоимости ноутбуков с вполне приемлемыми характеристиками в самарских магазинах электроники и вовсе начинается с 17 тыс. рублей.

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