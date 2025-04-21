Учреждение Сызрани закупает ноутбуки за 105 тыс. рублей хотя есть в разы дешевле

Муниципалы собираются приобрести шесть ноутбуков по удивительной цене — 105 990 тысяч рублей за штуку. Но удивляет даже не цена, а сами устройства: скромный дисплей с разрешением Full HD и низкой частотой обновления вкупе с обычной встроенной графикой и SSD-накопителем на один терабайт памяти.