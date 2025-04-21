64 взрывоопасных боеприпаса нашли в Ростовской области с начала года

— Даже спустя 80 лет после завершения боевых действий на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2024 году на территории региона нашли и обезвредили 417 взрывоопасных предметов, — сообщил Сергей Бодряков.