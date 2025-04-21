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64 взрывоопасных боеприпаса нашли в Ростовской области с начала года

Больше 60 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Ростовской области обнаружили 64 взрывоопасных предмета. Чаще всего подобные находки фиксировали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах, рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

— Даже спустя 80 лет после завершения боевых действий на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2024 году на территории региона нашли и обезвредили 417 взрывоопасных предметов, — сообщил Сергей Бодряков.

Жителям Дона следует помнить, что о любых боеприпасах времен Великой Отечественной войны нужно сообщать по номеру «112». Такие предметы нельзя трогать руками, передвигать, разбирать или бросать в огонь.

Напомним, сейчас в рамках проекта «Без срока давности» в регионе также ведутся поиски мест захоронений советских солдат и офицеров, а также мирных людей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.