64 взрывоопасных боеприпаса нашли в Ростовской области с начала года

С начала 2025 года в Ростовской области обнаружили 64 взрывоопасных предмета. Чаще всего подобные находки фиксировали в Ростове-на-Дону, Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах, рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.
— Даже спустя 80 лет после завершения боевых действий на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику. Только в 2024 году на территории региона нашли и обезвредили 417 взрывоопасных предметов, — сообщил Сергей Бодряков.
Жителям Дона следует помнить, что о любых боеприпасах времен Великой Отечественной войны нужно сообщать по номеру «112». Такие предметы нельзя трогать руками, передвигать, разбирать или бросать в огонь.
Напомним, сейчас в рамках проекта «Без срока давности» в регионе также ведутся поиски мест захоронений советских солдат и офицеров, а также мирных людей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.