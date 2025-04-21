Служба в память умершего папы римского Франциска пройдет 21 апреля в Кафедральном костеле Минска

В сообщении сказано, что папа Римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года в 07.35. Вместе с тем говорится, что в минском Кафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии 21 апреля в 15.00 состоится служба в память папы Римского Франциска. Ее возглавит митрополит Минской-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский. Кроме того, в костеле выставлен портрет папы римского.