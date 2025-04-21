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В Самаре 24 мая запретят продавать алкоголь из-за последних звонков

Соответствующее распоряжение подготовили в правительстве Самарской области.

В Самаре 24 мая запретят продавать алкоголь. Это связано с проведением последних звонков в школах в этот день.

— Полный запрет будет установлен 24 мая с 08.00 до 23.00, — говорится в документе.

Также во время празднования последних звонков нельзя будет купить алкоголь в Безенчукском районе, запрет будет действовать 24 мая с 08.00 до 23.00. А в городе Отрадный алкоголь не продадут ни 24 мая, ни 28 июня, когда будут праздноваться выпускные. 24 мая запрет введут с 08.00 до 18.00, а 28 июня — с 18.00 до 23.00, пишет Самара-КП.