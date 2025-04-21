В Самаре пройдет экспедиция по поиску дворов для арт-проекта

26 апреля в Самаре стартует экспедиция по дворам исторического центра в рамках проекта «Дворовый переворот». Организаторы — «Том Сойер Фест» и арт-резиденция Третьяковки «Художник +» — планируют создать в пяти дворах арт-объекты, которые станут новыми точками притяжения для горожан и туристов.