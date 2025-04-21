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В Самаре пройдет экспедиция по поиску дворов для арт-проекта

26 апреля в Самаре стартует экспедиция по дворам исторического центра в рамках проекта «Дворовый переворот».

26 апреля в Самаре стартует экспедиция по дворам исторического центра в рамках проекта «Дворовый переворот». Организаторы — «Том Сойер Фест» и арт-резиденция Третьяковки «Художник +» — планируют создать в пяти дворах арт-объекты, которые станут новыми точками притяжения для горожан и туристов.

Участники экспедиции исследуют дворы, сделают фото- и видеоматериалы, пообщаются с местными жителями. Собранные данные помогут выбрать лучшие локации для художественного преобразования.

Сбор — 26 апреля в 11:00 у Публичной библиотеки (ул. Куйбышева, 95). Для участия нужна регистрация.

Ранее мы писали, что 27 апреля музей Эльдара Рязанова проведет первую в этом сезоне пешеходную экскурсию «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).

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