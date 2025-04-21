Спрятать алкоголь от глаз жителей хотят в Татарстане

«Актуальность принятия настоящего законопроекта обусловлена необходимостью защиты несовершеннолетних граждан от негативного воздействия факторов, способствующих формированию пагубных привычек, включая доступность визуального восприятия алкогольной продукции в торговых объектах», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Предполагается, что несоблюдение требований повлечет за собой штраф.
Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, на кого он накладывается:
- для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкортостане хотят узаконить алкогольное мороженое. Инициатива Госсобрания республики направлена в Совет законодателей России.