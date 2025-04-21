Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрятать алкоголь от глаз жителей хотят в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 апреля, ФедералПресс. В Татарстане могут запретить открытую выкладку алкоголя. Соответствующий законопроект поступил в Госсовет республики.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Актуальность принятия настоящего законопроекта обусловлена необходимостью защиты несовершеннолетних граждан от негативного воздействия факторов, способствующих формированию пагубных привычек, включая доступность визуального восприятия алкогольной продукции в торговых объектах», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Предполагается, что несоблюдение требований повлечет за собой штраф.

Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, на кого он накладывается:

  • для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Башкортостане хотят узаконить алкогольное мороженое. Инициатива Госсобрания республики направлена в Совет законодателей России.