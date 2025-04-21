Мэрия Перми получила полномочия демонтировать вывески, которые не соответствуют правилам

Апрельское пленарное заседание Законодательного собрания края одобрило законопроект, который передает муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам.
В Перми Правилами благоустройства установлены требования к внешнему виду и размещению вывесок на фасадах домов и нестационарных объектах. Однако возможностей бороться с нарушителями было недостаточно. Это при том, что только за прошлый год было выявлено почти 5 тысяч нарушений.
Теперь город получил право производить демонтаж вывесок — в том случае, если владельцы не предпринимают мер для приведения их в соответствие с требованиями. Пока же у собственников есть время — порядок демонтажа вступит в силу с 1 сентября.