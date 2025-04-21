Мэрия Перми получила полномочия демонтировать вывески, которые не соответствуют правилам

В Перми Правилами благоустройства установлены требования к внешнему виду и размещению вывесок на фасадах домов и нестационарных объектах. Однако возможностей бороться с нарушителями было недостаточно. Это при том, что только за прошлый год было выявлено почти 5 тысяч нарушений.