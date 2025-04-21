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Мэрия Перми получила полномочия демонтировать вывески, которые не соответствуют правилам

Апрельское пленарное заседание Законодательного собрания края одобрило законопроект, который передает муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам.

Апрельское пленарное заседание Законодательного собрания края одобрило законопроект, который передает муниципалитетам полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам.

В Перми Правилами благоустройства установлены требования к внешнему виду и размещению вывесок на фасадах домов и нестационарных объектах. Однако возможностей бороться с нарушителями было недостаточно. Это при том, что только за прошлый год было выявлено почти 5 тысяч нарушений.

Теперь город получил право производить демонтаж вывесок — в том случае, если владельцы не предпринимают мер для приведения их в соответствие с требованиями. Пока же у собственников есть время — порядок демонтажа вступит в силу с 1 сентября.