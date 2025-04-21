В Посольстве КНР в РФ состоялся прием потомков российских ветеранов

На мероприятии была представлена книга «Авиация Великого Соседа», рассказывающая о дружбе между китайским и советским народами во время войны с японскими захватчиками и о поддержке Советского Союза в развитии авиационной промышленности Китая. Гости также посетили фотовыставку «Искренние друзья, закаленные в испытаниях» и насладились выступлением Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и Союза китайских предпринимателей в России. Дети из Посольства Китая в России вручили потомкам российских ветеранов цветы.