В Посольстве КНР в РФ состоялся прием потомков российских ветеранов

18 апреля 2025 года в Посольстве Китая в России прошел официальный прием, посвященный потомкам российских ветеранов, сражавшихся в Китае во время Войны с японскими захватчиками. Также на мероприятии была представлена книга «Авиация Великого Соседа» на китайском языке.
На приеме присутствовали посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, начальник управления президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, а также внук маршала СССР Василия Чуйкова Николай Чуйков и другие представители потомков российских ветеранов. Общее число гостей превысило 400 человек из политических, военных, академических кругов, СМИ и общественных организаций России.
Посол Чжан Ханьхуэй подчеркнул важность исторического вклада Китая и России в победу во Второй мировой войне. Он также отметил, что стороны планируют торжественно отметить 80-летие Победы в войне против японских захватчиков и Великой Отечественной войне, углублять стратегическое взаимодействие, защищать международную справедливость, твердо защищать итоги Второй мировой войны и содействовать формированию сообщества единой судьбы человечества.
На мероприятии была представлена книга «Авиация Великого Соседа», рассказывающая о дружбе между китайским и советским народами во время войны с японскими захватчиками и о поддержке Советского Союза в развитии авиационной промышленности Китая. Гости также посетили фотовыставку «Искренние друзья, закаленные в испытаниях» и насладились выступлением Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и Союза китайских предпринимателей в России. Дети из Посольства Китая в России вручили потомкам российских ветеранов цветы.
Мероприятие стало ярким примером уважения и поддержки культурных связей между Китаем и Россией, а также подтверждением важности сохранения исторической памяти о подвиге потомков в борьбе против фашизма.