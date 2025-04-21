Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал прекратить стягивать людей в большие города

Лукашенко потребовал прекратить стягивать людей в большие города.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, сказал прекратить стягивать людей в большие города, сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что есть большой спрос на домокомплекты Минлесхоза. Он уточнил, что указанный спрос нужно удовлетворять.

— Надо больше, спрос есть, — заявил президент Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко предупредил по разумной ценовой политике, чтобы белорусы не отказались от названной продукции. Президент, комментируя жилищную политику Беларуси в целом, заявил, что нужно строить в первую очередь тем, где есть запрос от работодателей, предприятий. То есть — под запрос.

— Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил братьев Пачко руководить двумя районами Брестской области.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.

Кстати, ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах.