Лукашенко сказал прекратить стягивать людей в большие города

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь, сказал прекратить стягивать людей в большие города, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что есть большой спрос на домокомплекты Минлесхоза. Он уточнил, что указанный спрос нужно удовлетворять.
— Надо больше, спрос есть, — заявил президент Беларуси.
Вместе с тем Лукашенко предупредил по разумной ценовой политике, чтобы белорусы не отказались от названной продукции. Президент, комментируя жилищную политику Беларуси в целом, заявил, что нужно строить в первую очередь тем, где есть запрос от работодателей, предприятий. То есть — под запрос.
— Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил братьев Пачко руководить двумя районами Брестской области.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.
Кстати, ЖКХ Минска рассказало, почему нельзя прыгать в современных лифтах.