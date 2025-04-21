Лукашенко сказал прекратить стягивать людей в большие города

Вместе с тем Лукашенко предупредил по разумной ценовой политике, чтобы белорусы не отказались от названной продукции. Президент, комментируя жилищную политику Беларуси в целом, заявил, что нужно строить в первую очередь тем, где есть запрос от работодателей, предприятий. То есть — под запрос.