В Перми вновь будут резкие перепады температуры

Завтра к середине дня столбик термометра покажет до +22°C, а к вечеру ожидается резкое похолодание — примерно до +5°C за два-три часа, не исключена гроза; ночью будет около нуля. В среду, 23 апреля, воздух прогреется до +10°C, ночью будет до +5°C. В четверг ожидается до +20°C, и днем, и ночью вероятны грозы, за ночь похолодает до +5°C. В пятницу столбик термометра покажет около +10°C.