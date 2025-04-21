Мавзолей Ленина закроют на майские праздники

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий , сообщили ТАСС в ФСО.