Мавзолей Ленина закроют на майские праздники

Последний раз мавзолей закрывали для посетителей 18 февраля, для проведения профилактических работ. Он возобновил работу 14 апреля. До этого на профилактику мавзолей закрывался в 2023 году.
Обычно Мавзолей В. И. Ленина открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00. Профилактические работы в мавзолее проводятся раз в полтора года. Поддержанием сохранности тела Владимира Ленина занимаются сотрудники научно-исследовательского центра биомедицинских технологий ВИЛАР.