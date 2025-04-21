Самарский суд вынес предупреждение экс-кандидату в губернаторы Самарской области

Мировой судья судебного участка № 31 города Самары наложил административное предупреждение в отношении бывшего кандидата на должность губернатора Самарской области Геннадия Еремеева.
Как сообщили в региональном избиркоме, причиной стало нарушение сроков предоставления итогового финансового отчета в региональную избирательную комиссию. Согласно законодательству, каждый кандидат обязан своевременно отчитаться о формировании и расходовании средств своего избирательного фонда.
В случае с Еремеевым эти сведения были поданы с опозданием, что и стало основанием для вынесения предупреждения.
Нарушение признано административным правонарушением, однако суд ограничился предупреждением, без назначения штрафа.
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