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Самарский суд вынес предупреждение экс-кандидату в губернаторы Самарской области

Мировой судья судебного участка 31 города Самары наложил административное предупреждение в отношении кандидата на должность губернатора Самарской области Геннадия Еремеева.

Мировой судья судебного участка № 31 города Самары наложил административное предупреждение в отношении бывшего кандидата на должность губернатора Самарской области Геннадия Еремеева.

Как сообщили в региональном избиркоме, причиной стало нарушение сроков предоставления итогового финансового отчета в региональную избирательную комиссию. Согласно законодательству, каждый кандидат обязан своевременно отчитаться о формировании и расходовании средств своего избирательного фонда.

В случае с Еремеевым эти сведения были поданы с опозданием, что и стало основанием для вынесения предупреждения.

Нарушение признано административным правонарушением, однако суд ограничился предупреждением, без назначения штрафа.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что спортдир «КС» Пименов высказался о переговорах по Зиньковскому со «Спартаком».

Также стало известно о том, что алкоголь не будут продавать из-за последних звонков в школах Самары 24 мая.

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