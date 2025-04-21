Путин выразил соболезнования после смерти папы римского

«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной его святейшества папы Римского Франциска… В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.