Путин выразил соболезнования после смерти папы римского

Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной его святейшества папы Римского Франциска… В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как «верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости».
Путин также назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нем.
«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме.