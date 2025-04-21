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Путин выразил соболезнования после смерти папы римского

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска, отметив, что в течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в 08.35 мск.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной его святейшества папы Римского Франциска… В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как «верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости».

Путин также назвал папу Римского Франциска выдающимся человеком, отметив, что навсегда сохранит самую светлую память о нем.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме.