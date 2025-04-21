Таиланд заявил о новых правилах въезда туристов с 1 мая, касающихся и белорусов

В сообщении сказано, что с 1 мая 2025 года иностранные туристы, которые въезжают в Таиланд на наземном, воздушном, морском видах транспорта, должны будут заполнить цифровую карту прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). В консульстве уточнили, что данная карта является обязательной к заполнению. И добавили, что она не является визой.