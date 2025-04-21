Таиланд заявил о новых правилах въезда туристов с 1 мая, касающихся и белорусов. Подробности озвучили БелТА в почетном консульстве Таиланда в Беларуси.
В сообщении сказано, что с 1 мая 2025 года иностранные туристы, которые въезжают в Таиланд на наземном, воздушном, морском видах транспорта, должны будут заполнить цифровую карту прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). В консульстве уточнили, что данная карта является обязательной к заполнению. И добавили, что она не является визой.
«Требования к открытию электронной визы и визы по прилету остаются без изменений», — отметили в консульстве.
Сообщается, что турист должен подать цифровую карту за три дня до прибытия в Таиланд, включая дату прибытия. Для этого необходимо зайти на сайт Иммиграционного бюро Таиланда и заполнить требуемую форму с указанием паспортных данных, информации про поездку, сведения о состоянии здоровья.
В консульстве сообщили, что после успешного заполнения цифровой формы следует отправить заявку, скачать карту TDAC и сохранить ее или распечатать для предъявления иммиграционному сотруднику по прибытии в Таиланд.
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