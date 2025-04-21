Посевы пшеницы в Ростовской области атаковала опасная болезнь

В Ростовской области при обследовании посевов озимых зерновых обнаружили септориоз. Заражение заметили на молодых листьях пшеницы. В связи с этим аграриям следует очень внимательно следить за состоянием своих полей, говорится на сайте филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
— Заболевшие посевы нашли в Южной, Центральной орошаемой и Северо-Западной зонах, — уточняется в сообщении.
Добавим, септориоз — особо опасное заболевание, которое имеет карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна. Специалисты напоминают: обработка посевов необходима, если уровень заражения достигает экономического порога вредоносности.
К слову, в марте в 2025 года в Ростовской области также забили тревогу из-за распространения калифорнийской щитовки.