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Посевы пшеницы в Ростовской области атаковала опасная болезнь

В Ростовской области забили тревогу после заражения пшеницы септориозом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при обследовании посевов озимых зерновых обнаружили септориоз. Заражение заметили на молодых листьях пшеницы. В связи с этим аграриям следует очень внимательно следить за состоянием своих полей, говорится на сайте филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

— Заболевшие посевы нашли в Южной, Центральной орошаемой и Северо-Западной зонах, — уточняется в сообщении.

Добавим, септориоз — особо опасное заболевание, которое имеет карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна. Специалисты напоминают: обработка посевов необходима, если уровень заражения достигает экономического порога вредоносности.

К слову, в марте в 2025 года в Ростовской области также забили тревогу из-за распространения калифорнийской щитовки.