В Омске больше суток невозможно пополнить «Омку» через приложение

Уже около суток омичи не могут пополнить свои карты «Омка» через приложение. При попытке открыть приложение появляется сообщение, что сервис недоступен.
«Я вчера пыталась пополнить баланс, но приложение недоступно, и непонятно, списались ли поездки. Мы собирались поехать на кладбище, придется рассчитываться с обычной карты», — негодует омичка Наталья С.
В городской администрации изданию NGS55 подтвердили информацию о сбое и пояснили, что специалисты «Пассажирсервиса» уже связались с технической поддержкой разработчика для выяснения причин и устранения неполадок.
Пока неизвестны сроки восстановления работы приложения «Омка». Пассажиры Омска, использующие одноименные транспортные карты, вынуждены искать альтернативные способы пополнения баланса.