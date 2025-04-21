Вэнс рассказал о встрече с папой римским незадолго до его смерти

К публикации приложены фотографии понтифика с американским президентом Дональдом Трампом, его супругой Меланией и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.
Ранее 21 апреля Вэнс опубликовал у себя в Х фото с Франциском и премьер-министром Италии Джорджи Мелони. По его словам, в Рим он отправился с семьей во время Страстной недели.
«Для меня было честью встретиться с Папой Франциском, премьер-министром Италии Мелони и представителями Церкви в эти выходные», — написал он. Он назвал эту встречу «невероятным опытом».
Франциск умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник — 21 апреля. За день до своей смерти он появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. До этого его госпитализировали в феврале и диагностировали двустороннюю пневмонию.
Мелони заявила, что эта новость ее глубоко опечалила, она назвала понтифика великим человеком и великим пастором.