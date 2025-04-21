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Вэнс рассказал о встрече с папой римским незадолго до его смерти

Белый дом в соцсети X выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. «Покойся с миром, папа Франциск», — говорится в публикации.

Источник: AP 2024

К публикации приложены фотографии понтифика с американским президентом Дональдом Трампом, его супругой Меланией и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Ранее 21 апреля Вэнс опубликовал у себя в Х фото с Франциском и премьер-министром Италии Джорджи Мелони. По его словам, в Рим он отправился с семьей во время Страстной недели.

«Для меня было честью встретиться с Папой Франциском, премьер-министром Италии Мелони и представителями Церкви в эти выходные», — написал он. Он назвал эту встречу «невероятным опытом».

Франциск умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник — 21 апреля. За день до своей смерти он появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. До этого его госпитализировали в феврале и диагностировали двустороннюю пневмонию.

Мелони заявила, что эта новость ее глубоко опечалила, она назвала понтифика великим человеком и великим пастором.