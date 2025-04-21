Вэнс рассказал о встрече с папой римским незадолго до его смерти

Франциск умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник — 21 апреля. За день до своей смерти он появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. До этого его госпитализировали в феврале и диагностировали двустороннюю пневмонию.