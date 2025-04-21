ГПК: с начала года в Беларусь без виз приехали 26 тысяч иностранцев

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Более 58 тысяч иностранцев приехали в Беларусь с начала текущего года в рамках безвизового режима, такие цифры привели в Госпогранкомитете республики.
По данным ведомства, с 1 января текущего года в республику прибыли 58 305 иностранцев из 38 включенных в список «безвиза» стран. Отмечается, что большинство приехало из соседних государств: Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года, когда в Беларуси начал действовать безвиз для иностранных туристов, республику посетили 1 090 040 жителей Европы. Из них из Латвии — 343 190 человек, из Литвы — 612 279, из Польши — 110 697.
В ГПК напомнили, что безвизовый въезд в Беларусь государств продлен до 31 декабря 2025-го.
Белорусский безвиз
Граждане всех государств, для которых действует безвиз, могут въезжать в Беларусь через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска.
Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней с даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.
Общее число дней пребывания по безвизовому режиму не должно превышать 90 в календарном году.