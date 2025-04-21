Единое пособие на детей и беременных в 2025 году: что нужно знать о выплатах в Татарстане

Кто получает единое пособие?
Единое пособие в Татарстане, как и по всей России, назначается семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения. В республике в 2025 году он составляет 15 073 рубля. Государственную меру поддержки получают семьи с детьми в возрасте до 17 лет или беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель.
«Важно понимать, что мы не просто смотрим на доходы. Отделение СФР Татарстана проводит комплексную оценку нуждаемости — учитываются имущество и доходы семьи», — сообщил Эдуард Вафин.
Единое пособие в Татарстане получают родители более чем 192 тысяч детей. Только за три месяца этого года Отделение СФР по Татарстану направило на его выплату более 4 миллиардов рублей.
Каков размер единого пособия в 2025 году?
В 2025 году размер единого пособия был проиндексирован с учетом роста прожиточного минимума проживания для детей. Теперь в Татарстане он составляет 14 621 рублей и выплачивается, как и раньше, в размере 50%, 75% или 100% ПМП. Выплаты варьируются от 7 310,5 до 14 621 рубля в месяц, в зависимости от степени нуждаемости семьи.
Для беременных женщин размер пособия привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения — 16 430 рублей, и выплаты так же могут быть 50%, 75% или 100%, то есть от 8 215 до 16 430 рублей.
«Отделением Социального фонда по Татарстану суммы выплачиваются в единые дни, к ним семьи уже привыкли. Если эти дни приходятся на праздничные или выходные, то выплата осуществляется накануне, в ближайший рабочий день», — пояснил Эдуард Вафин.
Какие новшества, связанные с назначением и выплатой единого пособия, появились?
Специалисты Отделения Социального фонда России по Татарстану сделали назначение выплат проще для родителей. К примеру, теперь на новорожденных пособие оформляется автоматически: если семья уже получает выплаты на старших детей, на младшего назначаем без подачи заявления и без оценки дохода семьи.
«Размер пособия будет такой же, как на других детей, и сроки выплат совпадут. Еще можно оформить пособие на всех детей сразу одним заявлением — это удобно, если сроки выплат заканчиваются», — отметил Эдуард Вафин.
Кроме того, с 2025 года введено новое требование: каждому трудоспособному члену семьи необходимо иметь доход не менее четырех минимальных размеров оплаты труда, то есть 89 760 рублей.
Как оформить выплату, каковы сроки рассмотрения заявления?
Оформить единое пособие татарстанцы могут на портале госуслуг. По статистике почти 90% заявлений на единое пособие жители региона подают в электронном виде. Кроме того, люди могут обратиться лично в клиентские службы Социального фонда или в МФЦ.
«Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, но если нужны дополнительные сведения, то срок может увеличиться до 20 дней. После вынесения положительного решения по заявлению выплаты начинают поступать на 5-й рабочий день, а в последующем — каждое 3-е число месяца», — рассказал Вафин.
За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?
Доход семьи считается за 12 месяцев, которые предшествуют одному месяцу до подачи заявления. Например, если семья обратилась в апреле 2025 года, то берется период с марта 2024-го по февраль 2025 года.
«Это позволяет нам получить актуальную картину финансового положения семьи», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ.
Отделение Соцфонда по Татарстану запрашивает большинство сведений самостоятельно через межведомственное взаимодействие, так что людям не приходится собирать справки.
«При этом учитывается еще и имущество: должно быть не более одной квартиры и одной машины на семью, но есть оговорки для многодетных. И, конечно, применяется ““правило нулевого дохода””», — добавил Вафин.
Что такое «правило нулевого дохода»? Можно ли самостоятельно определить, положено ли семье единое пособие?
«Правило нулевого дохода» — это условие, при котором у трудоспособных членов семьи должен быть официальный заработок: зарплата, пенсия, стипендия или доход от частного предпринимательства. Если дохода нет, нужны объективные причины: уход за ребенком до 3 лет, беременность, учеба очно или служба в армии.
«С 2025 года действует требование минимального дохода в четыре МРОТ за год, но с учетом уважительных причин его можно скорректировать», — напомнил Эдуард Вафин.
Семья сама может оценить свой доход. Для этого нужно сложить все официальные заработки за последние 12 месяцев, разделить на количество членов семьи и сравнить с прожиточным минимумом — в Татарстане это 15 073 рубля на человека в 2025 году. Если сумма ниже, то семья, скорее всего, имеет право на получение единого пособия.
Какие меры социальной поддержки семьям с детьми оказывает Отделение СФР Татарстана?
Помимо единого пособия для семей с детьми действует программа материнского (семейного) капитала, которой в Татарстане воспользовались уже более 430 тысяч семей. Средства маткапитала семьи могут направить на улучшение жилищных условий, образование детей, адаптацию и интеграцию детей с инвалидностью или ежемесячные выплаты детям до 3 лет. Также есть пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, выплаты семьям участников СВО и другие меры поддержки.
Жители региона могут получить ответы и на другие интересующие их вопросы.
«Мы в Отделении Социального фонда России по Республике Татарстан стараемся быть максимально открытыми и доступными. У нас работает единый контакт-центр по номеру 8−800−100−00−01 (режим работы региональной линии с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45, без перерыва, звонок бесплатный). Операторам можно задать любой вопрос, входящий в компетенцию СФР, — от оформления пособий до уточнения сроков выплат», — уточнил Эдуард Вафин.
Также Отделение Соцфонда России по РТ отвечает на вопросы и проводит онлайн-консультации в социальных сетях.