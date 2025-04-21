Единое пособие на детей и беременных в 2025 году: что нужно знать о выплатах в Татарстане

В 2025 году размер единого пособия был проиндексирован с учетом роста прожиточного минимума проживания для детей. Теперь в Татарстане он составляет 14 621 рублей и выплачивается, как и раньше, в размере 50%, 75% или 100% ПМП. Выплаты варьируются от 7 310,5 до 14 621 рубля в месяц, в зависимости от степени нуждаемости семьи.