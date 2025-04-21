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Цена билета в «Царское Село» взлетела почти в два раза: причины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля, ФедералПресс. Жители Царского Cела обратили внимание на резкое подорожание билетов в Екатерининский дворец и парк. Речь идет об увеличении стоимости почти в два раза.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Особый скачок цен наблюдается у ГМЗ “Царское Село”, где теперь один комплексный билет стоит 1500 рублей вместо прежних 800 рублей», — пишут СМИ.

Цена билета заметно увеличилась, уточняет издание «АБН24». Руководство музея уточняет, что рост цен связан с повышенными расходами на обслуживание и содержание парка и дворца. Граждане обратили внимание, что в преддверии туристического сезона билеты подорожали и в другие музеи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в «Царском селе» потратят 85 млн рублей на создание четырех люстр.