Цена билета в «Царское Село» взлетела почти в два раза: причины

Цена билета заметно увеличилась, уточняет издание «АБН24». Руководство музея уточняет, что рост цен связан с повышенными расходами на обслуживание и содержание парка и дворца. Граждане обратили внимание, что в преддверии туристического сезона билеты подорожали и в другие музеи.