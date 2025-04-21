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Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменилось до 13 мая

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Источник: РИА "Новости"

«Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится с 21 апреля в связи с проведением ремонтно-путевых работ на двух участках: Сандарово — Детково и Бельково — Карабаново», — говорится в материале.

Как уточняется, на перегоне Бельково — Карабаново, где продолжается капитальный ремонт 9,5 км пути, технологические «окна», продолжительностью 24 часа назначены 21−22, 24—25 апреля. На время работ движение организуется по одному пути в реверсивном режиме, в связи с чем у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, ряд поездов временно выведены из расписания.

Отмечается, что на участке Сандарово — Детково работы будут проводиться с 5:00 28 апреля до 5:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля — 1 мая, 5−6, 7−8, 12—13 мая. На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время прибытия в конечный пункт, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам, еще три выведены из расписания.

В МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.