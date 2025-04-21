Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменилось до 13 мая

«Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменится с 21 апреля в связи с проведением ремонтно-путевых работ на двух участках: Сандарово — Детково и Бельково — Карабаново», — говорится в материале.
Как уточняется, на перегоне Бельково — Карабаново, где продолжается капитальный ремонт 9,5 км пути, технологические «окна», продолжительностью 24 часа назначены 21−22,
Отмечается, что на участке Сандарово — Детково работы будут проводиться с 5:00 28 апреля до 5:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля — 1 мая, 5−6, 7−8,
В МЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.