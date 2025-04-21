Расписание ряда электричек Большого кольца МЖД изменилось до 13 мая

Отмечается, что на участке Сандарово — Детково работы будут проводиться с 5:00 28 апреля до 5:00 29 апреля, а также в те же часы 30 апреля — 1 мая, 5−6, 7−8, 12—13 мая . На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых поездов изменится время прибытия в конечный пункт, шесть электричек проследуют по укороченным маршрутам, еще три выведены из расписания.