Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Костроме собака стала звездой городского автобуса

В Костроме водитель автобуса выходит на работу со своим четырехлапым другом. Благодаря своему дружелюбию собаку полюбили все горожане.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
В Костроме собака стала звездой городского автобуса.
Источник: ВКонтакте

Водитель костромского автобуса № 14 выходит на работу только со своей лучшей подругой — маленькой собакой по кличке Фаня. Фотографией четвероногого шофера поделился паблик ВКонтакте «Кострома».

Комментаторы отмечают, что Фаня со щенячьего возраста приучена к дороге. Она обожает автобусные путешествия. Собака регулярно сопровождает хозяина-водителя, внимательно наблюдая за дорогой и радуя горожан дружелюбием. Благодаря своему характеру четвероногий кондуктор и наставник в одном лице стал любимцем костромичей.

В социальных сетях пользователи активно публикуют снимки Фани и оставляют под ними восторженные комментарии, выражая свое восхищение ее хорошим поведением. Люди отмечают ласковость и привлекательность собаки, говоря, что путешествие становится более приятным благодаря такому необычному «водителю».

Ранее в Ленобласти нашли щенка, который два дня катался на электричке.