В Костроме собака стала звездой городского автобуса.

В социальных сетях пользователи активно публикуют снимки Фани и оставляют под ними восторженные комментарии, выражая свое восхищение ее хорошим поведением. Люди отмечают ласковость и привлекательность собаки, говоря, что путешествие становится более приятным благодаря такому необычному «водителю».