В Костроме собака стала звездой городского автобуса.

Водитель костромского автобуса № 14 выходит на работу только со своей лучшей подругой — маленькой собакой по кличке Фаня. Фотографией четвероногого шофера поделился паблик ВКонтакте «Кострома».
Комментаторы отмечают, что Фаня со щенячьего возраста приучена к дороге. Она обожает автобусные путешествия. Собака регулярно сопровождает хозяина-водителя, внимательно наблюдая за дорогой и радуя горожан дружелюбием. Благодаря своему характеру четвероногий кондуктор и наставник в одном лице стал любимцем костромичей.
В социальных сетях пользователи активно публикуют снимки Фани и оставляют под ними восторженные комментарии, выражая свое восхищение ее хорошим поведением. Люди отмечают ласковость и привлекательность собаки, говоря, что путешествие становится более приятным благодаря такому необычному «водителю».
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