Между Новосибирском и Калининградом появятся прямые рейсы

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградский аэропорт «Храброво» с 30 марта работает по весенне-летнему расписанию. Полеты в нынешнем сезоне выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям. Сетка содержит каждый день около 28 рейсов в Москву, 15 — в Санкт-Петербург — возможно, летом цифра вырастет.