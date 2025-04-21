Между Новосибирском и Калининградом появятся прямые рейсы

До середины июля рейсы будут осуществлять от двух до шести раз в неделю. В самый разгар летнего сезона самолеты будут летать ежедневно, сообщает «Интерфакс».
Время в пути составит 5 часов 50 минут. Полеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 Neo.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининградский аэропорт «Храброво» с 30 марта работает по весенне-летнему расписанию. Полеты в нынешнем сезоне выполняют 12 авиакомпаний по 29 направлениям. Сетка содержит каждый день около 28 рейсов в Москву, 15 — в Санкт-Петербург — возможно, летом цифра вырастет.