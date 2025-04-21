В Перми открыт прием заявок на научно-практическую конференцию школьников «Мой город Пермь»

Исторический парк «Россия — моя история» проводит VIII городскую научно-практическую конференцию учащихся «Мой город Пермь», посвященную Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Она пройдет в рамках IX Городского исторического форума пройдет научно-практическая конференция среди школьников «Мой город Пермь».
Среди направлений работы конференции — история формирования воинских частей и движения добровольчества на территории Молотовской области в годы Великой Отечественной войны, вклад жителей региона в победу над Японией и во Второй мировой войне, городская среда в 1930—1940-е годы, эвакуированные предприятия и учреждения как ресурс развития военной, тыловой и мирной (послевоенной) жизни, повседневная жизнь тылового города Молотова (Перми), «правнуки» Великой Победы — история членов семьи, которые принимали участие в боевых действиях, трудились в тылу, были детьми в годы войны.
Школьный этап конференции стартует 10 мая и пройдет в трех возрастных категориях: начальная, основная и старшая школы. Заявки учебных заведений, а также списки участников и педагогов можно отправить до 10 мая по электронной почте: rmi.project@yandex.ru. Участники получат сертификаты, а педагоги — благодарственные письма. Подробная информация и форма заявки в положении о конкурсе.
Победители школьного этапа войдут в число участников районного этапа конференции, который пройдет с 6 по 17 октября. Лучшие участники районных этапов выступят на городской конференции, которая состоится 18 октября в историческом парке «Россия — моя история».