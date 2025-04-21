В Перми открыт прием заявок на научно-практическую конференцию школьников «Мой город Пермь»

Среди направлений работы конференции — история формирования воинских частей и движения добровольчества на территории Молотовской области в годы Великой Отечественной войны, вклад жителей региона в победу над Японией и во Второй мировой войне, городская среда в 1930—1940-е годы, эвакуированные предприятия и учреждения как ресурс развития военной, тыловой и мирной (послевоенной) жизни, повседневная жизнь тылового города Молотова (Перми), «правнуки» Великой Победы — история членов семьи, которые принимали участие в боевых действиях, трудились в тылу, были детьми в годы войны.