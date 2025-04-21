В Калининграде акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» в Калининграде пройдет 9 мая в очном формате, сообщил глава региона Алексей Беспрозванных.
«Принял решение, что в этом году “Бессмертный полк” в Калининграде пройдёт в очном формате», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что шествие «Бессмертного полка» начнется после военного парада в 11.00 (12.00 мск) от улицы Черняховского по Гвардейскому проспекту до мемориала 1200 воинам-гвардейцам.
«Для многих россиян акция стала традицией, в том числе и для моей семьи. Обязательно приму участие в шествии. Приглашаю вместе пройти в строю “Бессмертного полка” и отдать дань памяти родным, кто воевал в Великую Отечественную войну и трудился в тылу во имя Великой Победы», — добавил Беспрозванных.
В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие в регионе прошло в очном формате. В 2023 году акция «Бессмертный полк» в Калининградской области также проводилась. В 2024 году организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности.