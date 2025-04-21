В Калининграде акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая онлайн из-за пандемии коронавируса, в 2022 году шествие в регионе прошло в очном формате. В 2023 году акция «Бессмертный полк» в Калининградской области также проводилась. В 2024 году организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение отменить традиционные шествия во всех городах России по соображениям безопасности.