«Ожившие картины, инсталляции, 40-метровое тканевое панно в ручной технике». Стало известно, как украсят Минск к 9 Мая

Организация «Минскреклама» сообщила, что ожившие картины и инсталляции появятся в Минске к 9 Мая, пишет агентство «Минск-Новости».
Начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова уточнила, что лейтмотивом оформления 2025 года станет сохранение исторической памяти о роли Советской армии в победе над фашистской Германией и освобождении стран Западной Европы от оккупации. Она добавила, что на пути к Великой Победе было пройдено 1 418 шагов — столько долгих дней шла самая кровопролитная война в истории. Бугоркова пояснила, что именно в год столь знаковой даты решили указанную цифру вплести в канву украшения Минска.
— Такое количество тематических композиций, дизайнерских конструкций и праздничных инсталляций разместится на площадях и проспектах, районных площадках и в городских парках столицы, — обратила внимание начальник отдела дизайна.
Сообщается, что на Октябрьской площади будет установлена габаритная инсталляция из четырех конструкция, каждая высотой 112 метров. На ней будут размещены фото продвижения 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского фронта.
Вместе с тем на площади Независимости появится праздничная композиция, а фасад Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка по традиции украсит 40-метровое тканевое панно, выполненное в ручной технике.
— В этом году панно во всех оттенках красного и золотого, символизирующих цвета Великой Победы, — сообщила Бугоркова.
По ее словам, основными акцентами будут орден Великой Отечественной войны, бутоньерка — яблоневый цвет в обрамлении красно-зеленой ленты, фрагмент стилизованного флага Победы.
Сказано, что на проспекте Победителей появится экспозиция плакатов, открыток, а также марок советского периода, которые посвящены Великой Победе. Конструкции к 9 Мая будут установлены у ратуши Минска, на площади Государственного флага, возле универмага «Беларусь». Логотипом праздника окажется пятиконечная звезда, контур которой оплетают ленты в цветах государственной геральдики.
Отмечается, что масштабная выставка репродукций картин, которые посвящены Великой Отечественной войне, Великой Победе и послевоенному периоду, будет расположена на ограждении парка Челюскинцев.
Кроме того, к украшению привлекли и искусственный интеллект. Так, на городских экранах буквально оживут картины, объекты, персонажи. Проект получит название «Память в красках. Ожившие полотна Победы».
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