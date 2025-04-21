«Ожившие картины, инсталляции, 40-метровое тканевое панно в ручной технике». Стало известно, как украсят Минск к 9 Мая

Начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова уточнила, что лейтмотивом оформления 2025 года станет сохранение исторической памяти о роли Советской армии в победе над фашистской Германией и освобождении стран Западной Европы от оккупации. Она добавила, что на пути к Великой Победе было пройдено 1 418 шагов — столько долгих дней шла самая кровопролитная война в истории. Бугоркова пояснила, что именно в год столь знаковой даты решили указанную цифру вплести в канву украшения Минска.