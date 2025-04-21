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В Иркутске 22 апреля ожидается сильный ветер

Порывы могут достигать 18 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 63% 763 мм рт. ст. +17°

В Иркутске 22 апреля прогнозируют ухудшение погоды. Об этом сообщили в мэрии.

В течение дня 22 апреля в Иркутске обещают ветер с порывами до 18 м/с. Жнем до +6, ночью около 0.

По области 22 апреля местами ожидаются порывы сильного северо-западного ветра до 15−18 м/с, утром и днем в западных, центральных и южных районах 17−22 м/с, мокрый снег, в центральных районах сильный снег, метели.

Сохраняется высокая опасность возникновения пожаров в ближайшие пару дней, особенно на юге региона.

Ранее сообщалось о том, что жители Иркутской области увидели в небе яркий НЛО. Его удалось заснять.