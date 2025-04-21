В Иркутске 22 апреля ожидается сильный ветер

В Иркутске 22 апреля прогнозируют ухудшение погоды. Об этом сообщили в мэрии.
В течение дня 22 апреля в Иркутске обещают ветер с порывами до 18 м/с. Жнем до +6, ночью около 0.
По области 22 апреля местами ожидаются порывы сильного северо-западного ветра до 15−18 м/с, утром и днем в западных, центральных и южных районах 17−22 м/с, мокрый снег, в центральных районах сильный снег, метели.
Сохраняется высокая опасность возникновения пожаров в ближайшие пару дней, особенно на юге региона.
Ранее сообщалось о том, что жители Иркутской области увидели в небе яркий НЛО. Его удалось заснять.