Жители Кинеля возмущены — городские чиновники велели снести их гаражи к 1 мая

«Много лет наши земляки хранят своё скромное имущество и транспорт в гаражах, расположенных на ул. 27 Партсъезда, возле завода “Алпла”. И вот в апреле текущего года, все они получили уведомление о том, что до 1 мая 2025 г, гаражи необходимо убрать. У многих нет ни средств, ни возможностей убрать гаражи, оформить их по закону тоже не дают», — сообщается в публикации.