Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кинеля возмущены — городские чиновники велели снести их гаражи к 1 мая

В местном телеграм-канале «Тревожный Кинель» опубликовано обращение группы жителей города Кинель к городской администрации.

В местном телеграм-канале «Тревожный Кинель» опубликовано обращение группы жителей города Кинель к городской администрации. На видео горожане возмущаются решением горадминистрации о сносе частных гаражей. На демонтаж и перевоз металлических боксов владельцам дали крайне мало времени — до 1 мая.

«Много лет наши земляки хранят своё скромное имущество и транспорт в гаражах, расположенных на ул. 27 Партсъезда, возле завода “Алпла”. И вот в апреле текущего года, все они получили уведомление о том, что до 1 мая 2025 г, гаражи необходимо убрать. У многих нет ни средств, ни возможностей убрать гаражи, оформить их по закону тоже не дают», — сообщается в публикации.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!